Chi gioca Spezia-Napoli? Out Osimhen e Mertens, le ultime sulle scelte offensive di Spalletti

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti per l'ultima partita dell'anno a La Spezia dà alcune indicazioni di formazione: «La formazione? Dico 5 titolari: Ghoulam, Zanoli, Petagna, Zielinski, Meret». E gli altri in attacco? Ne parla Il Mattino.

Chi gioca Spezia-Napoli?

Secondo il quotidiano, in attacco Petagna dal primo minuto, Osimhen a partita in corso. Dal primo minuto anche Politano al posto dell'indisponibile Lozano, Elmas a sinistra con Insigne in panchina, Zielinski trequartista. E Mertens dovrebbe cominciare dalla panchina per trovare spazio durante il match.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli