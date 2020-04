Champions League, l'Uefa non si arrende: pronta una formula inedita per completarla entro settembre, i dettagli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica non esclude una sorta di Superlega varata dall'Uefa per completare la Champions League: "L’Uefa non ha alcuna intenzione di spegnere i riflettori su Champions ed Europa League. Allo stato attuale, la possibilità che Juve, Napoli, Atalanta, Inter e Roma siano le uniche italiane a tornare in campo, sfruttando la coda europea, è solida. Si va verso una Super Champions sempre più simile a un Europeo o a un Mondiale. Ma la crisi collettiva offrirà una centralità crescente alle coppe continentali. Mantenere la formula attuale oppure snellirla, concentrando le partite dai quarti di finale in poi nelle Final Eight sul modello dei Mondiali di calcio, in un’unica sede. L’Uefa valuta tutte le ipotesi possibili per portare a termine la Champions, fiore all’occhiello di una stagione già impoverita dallo slittamento dell’Europeo al 2021. Ha scelto le date, dal 3 al 29 agosto, ma sarebbe disposta anche a concentrarla nelle ultime due settimane del mese. Persino scavallare a settembre, se i contagi da Covid 19 in Europa non lasciassero altre strade"