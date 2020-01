Cessioni Napoli, Il Mattino: per Gaetano c'è la Cremonese, per Younes spuntano tre no e un nuovo club

Ultime calcio mercato Napoli - Giuntoli lavora anche ad altre due uscite: quella di Gianluca Gaetano e quella di Amin Younes.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Per il classe 2000, alla prima stagione tra i pro, e' duello in B tra Cremonese e Frosinone, con i grigiorossi molto in vantaggio rispetto ai ciociari, anche per la centralita' che vogliono destinare al baby proveniente dal vivaio: la prossima settimana potrebbe arrivare l’assalto decisivo per trasferire il prestito in serie B. Piu' complessa la situazione di Younes: il tedesco ha rifiutato, finora, la Spal, il Genoa ed anche il Sassuolo, sperando in una squadra piu' ambiziosa. Ci sono ipotesi tedesche, come quella del Werder Brema, ma nelle ultime ore e' spuntato un interesse del Torino di Walter Mazzarri: poco piu' di un pour parler, ma le parti ne torneranno a discutere".