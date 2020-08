Cessione Ghoulam, Il Mattino: svolta vicina, il Napoli pensa alla partenza in prestito

Ultime calciomercato Napoli. A meno di ribatoni nel prossimi giorni, la partenza di Faouzi Ghoulam appare scontata. Il terzino algerino è ai box da lunghissimo tempo e non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sufficiente per convincere Gattuso a confermarlo. E' per questo motivo che il Napoli lavora alla sua cessione: il super procuratore Mendes è al lavoro per cercare acquirenti in Premier League, ma l'alto ingaggio dell'algerino ha per il momento bloccato diversi discorsi. In tal senso l'edizione odierna de Il Mattino ha parlato però di svolta vicina: il Napoli, infatti, sarebbe pronto anche ad aprire al prestito pur di risolvere a stretto giro la vicenda e liberarsi così di uno degli ingaggi più pesanti della rosa.