Cessione Allan, CorSport: Everton ad un passo, il giocatore vorrebbe evitare di andare in ritiro con il Napoli

Notizie Napoli calcio. Con la partenza di Allan direzione Everton ad un passo, l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sul centrocampista brasiliano:

"Allan, che domenica si dovrebbe ritrovare per il raduno (con tamponi e sierologico), eviterebbe volentieri di trasferirsi da Castel Volturno a Castel di Sangro, semmai poi tornare indietro o andare a Fiumicino per cercare un aereo che lo porti (via Manchester) a Liverpool. Manca il check-in, insomma: costo abbordabile, visti i prezzi in giro, appena un paio di milioni sotto forma di bonus".