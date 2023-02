Calcio Napoli - Anche la Gazzetta dello Sport ha dato spazio alla cena che c'è stata ieri tra il presidente Aurelio De Laurentiis e squadra in quel di Maddaloni. Sul quotidiano questa mattina in edicola si legge come quella del presidente sia stata una scelta per stare insieme e guardare avanti con fiducia. Non c'è stato alcun festeggiamento bensì la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta che può portare ad una stagione storica.