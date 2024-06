Cena Conte-Napoli, ha fatto queste richieste di mercato a Manna e ADL

Calciomercato Napoli - Antonio Conte e il Napoli sono stati a cena nella serata di ieri a Roma in attesa della firma e dell'annuncio ufficiale. Intanto, Conte ha fatto delle richieste al direttore sportivo Manna e il presidente De Laurentiis.

Conte-Napoli, richieste di mercato a cena

Conte, Manna e De Laurentiis si sono aggiornati a cena sul mercato come raccontato dal Corrire del Mezzogiorno, un mercato estivo che dipende chiaramente dalla cessione di Osimhen. Victor è l’epicentro tra la Premier e il mondo arabo. Il Chelsea si è fatto avanti e il Napoli pensa a Lukaku come contropartita, l’attaccante belga ha già avuto dei contatti con Conte.

In Premier League c’è poi anche l’Arsenal che secondo i media inglesi propongono come contropartite il difensore ex Bologna Tomiyasu e il centrocampista Smith Rowe. Tra le richieste di Conte ci sarebbe anche Cambiaghi dell'Empoli che piace per sostituire l'eventuale partenza di Lindstrom (finito nel mirino del Lione).

La priorità è trattenere i migliori come Kvaratskhelia che è tentato dal Paris Saint Germain mentre il Napoli cerca l’accordo con il suo procuratore Mamuka Jugeli. Un altro da voler tenere è Di Lorenzo ma la strada della diplomazia è ancora lunga.