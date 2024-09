Tegola Cagliari: non recupera un titolare per la sfida contro il Napoli

Napoli - Non arrivano buone notizie per Davide Nicola. L'allenatore non recupererà un titolare per la gara di domenica:

"Il tecnico del Cagliari avrà solo l’imbarazzo della scelta, fermo restando che dovrà fare a meno di Prati, sempre titolare nelle prime tre giornate di campionato, alle prese con una distorsione alla caviglia. Il giovane centrocampista era uscito malconcio dopo il primo tempo di Lecce a causa del brutto intervento costato l’espulsione a Dorgu. In un primo momento, l’infortunio non sembrava grave ma con il passare dei giorni la situazione non è migliorata. Prati ha risposto alla chiamata dell’Under 21 ma ha dovuto fare rientro in anticipo e iniziare la terapia sotto il controllo dello staff medico del Cagliari. Per lui, anche ieri niente allenamento e solo cure. Certo, quindi, il forfait per domenica":