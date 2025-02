CdS - Lazio-Napoli: anche Baroni verso il cambio modulo, un big può restare in panchina

Napoli - C'è massima attenzione a Formello per la sfida di domani dsera contro gli azzurri. L'allenatore Marco Baroni potrebbe decidere anche lui di fare una scelta a sorpresa cambiando anche lui sistema di gioco iniziale. E' un'idea che potrebbe prendere piede in queste ore come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport.

Lazio Napoli: le scelte di Baroni

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Baroni starebbe pensando di schierarsi con il 4-3-3 e non con la formula 4-2-3-1 anche perché Dia non è nelle migliori condizioni. L'allenatore della Lazio teme che il Napoli, in caso di 3-5-2, possa avere più fisicità in mezzo al campo. Da qui l'idea di inserire Dele-Bashiru mezzala togliendo l'acciaccato Dia. Il tridente offensivo sarebbe composto da Zaccagni, Castellanos e Isaksen. Occhio però anche alla carta Pedro. In tal caso, Baroni confermerebbe lo schieramento tattico solito con lo spagnolo che agirebbe alle spalle del Taty.