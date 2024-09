CdS - Conte ha provato sia il 3-5-2 che il 4-3-3 nell'ultimo allenamento: la decisione per Juve-Napoli

Antonio Conte spiazza tutti alla vigilia di Napoli-Juventus. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, ieri l'allenatore del Napoli ha provato altri due sistemi di gioco da opporre questa sera contro la Juventus. Il primo è il 3-5-2 che vedrebbe titolare Scott McTominay al posto di Matteo Politano. L'undici di partenza, in caso di questo schema, sarebbe: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, McTominay, Lobotka, Anguissa, Olivera; Kvaratskhelia e Lukaku. Sarebbe questo lo schieramento in pole per stasera secondo il Corriere dello Sport.

Juve Napoli, Conte cambia modulo?

Napoli - Come anticipato, il Corriere dello Sport ha rivelato che oltre al 3-5-2, Antonio Conte ha provato anche il 4-3-3 con Politano nel tridente insieme a Lukaku e Kvaratskhelia. A restare fuori, in questo caso, sarebbe Pasquale Mazzocchi. Come terzino destro agirebbe dunque Giovanni Di Lorenzo. Ovviamente c'è anche lo schema base, quel 3-4-2-1 che ha portato a tre vittorie consecutive.