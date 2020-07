CdM - Verso Atalanta-Napoli, Gattuso conferma il tridente ma col turnover: rientrano Ospina, Di Lorenzo, Demme e Zielinski!

Ultimissime calcio Napoli - E' vero che l'Atalanta è molto distante, ma l'ultimo treno Champions sta passando per il Napoli. Gattuso è stato chiaro, potrebbe non bastare vincere a Bergamo per gli azzurri ma l'obbligo di provarci c'è. Contro la Spal quinta vittoria consecutiva in campionato, non accadeva da febbraio 2018 (l’anno dei 91 punti conquistati con Sarri), nelle ultime otto il Napoli ne ha vinte sette (manca all’appello solo l’incidente di percorso contro il Lecce) e in totale sono dodici i risultati utili consecutivi nelle ultime tredici partite stagionali. Andamento molto veloce con la macchina da gol che ha ripreso a funzionare come un orologio.

Presto per entrare nel dettaglio delle scelte di Rino Gattuso, ma il Napoli si avvicina a questo scontro diretto con una certezza: l’attacco è tornato a splendere. Queste le ultime dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

Per questo e per la maggiore copertura che gli garantirà contro una squadra forte come quella di Gasperini, Gattuso potrebbe non modificare nulla nel tridente titolare di domenica contro la Spal: a Bergamo per ora sono favoriti i «piccoletti» Callejon, Mertens e Insigne, il trio delle meraviglie di sarriana memoria. Ma il turn over sarà comunque ampio, con il rientro tra i titolari di Ospina, Di Lorenzo, Demme e Zielinski.