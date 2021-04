CdM su Maksimovic: spera ancora nel rinnovo, ma non ci sono i presupposti! Per il futuro c'è una ipotesi concreta in Italia

Calciomercato Napoli - Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic ha commesso degli errori contro il Crotone ma è stato tra i protagonisti delle due vittorie determinanti a Milano e Roma. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Il difensore serbo spera ancora nel rinnovo, anche se non sembrano esserci i presupposti per l’accordo. La Lazio al momento rappresenta l’ipotesi più concreta per il suo futuro. Il suo agente Fali Ramadani è a Napoli, ha fatto un punto della situazione sulle prospettive per la prossima stagione con i suoi assistiti Koulibaly e Maksimovic”