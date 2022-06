CdM - Spalletti valuterà 4 giovani nei ritiri: spuntano 2 Primavera a Dimaro

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in casa Napoli in merito al destino dei giovani presenti nella rosa di Spalletti:

"A Dimaro Spalletti li valuterà per capire quali opportunità potranno esserci. Dovrebbero esserci anche Vergara e Ambrosino, centravanti classe ‘2003 reduce dall’esperienza all’Europeo Under 19 conclusa con la sconfitta in semifinale contro l’Inghilterra. Un gol, un assist, una vetrina in cui ha messo in mostra tutte le sue caratteristiche, anche la capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco e lavorare in armonia con la squadra.

Zanoli farà parte del gruppo dopo l’esperienza della scorsa stagione; si valuteranno, invece, durante i ritiri Gaetano e Zerbin. Per Gaetano si è fatto avanti il Monza dopo Torino, Udinese, Sassuolo, Cremonese e Lecce ma il giocatore vuole giocarsi la chance di conquistare la maglia del Napoli che studierà con attenzione i suoi progressi".