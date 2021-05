CdM - Spalletti al Napoli, si forma il suo staff: può arrivare un fedelissimo di De Zerbi

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito all'arrivo di Luciano Spalletti al Napoli:

"È iniziata l’avventura di Luciano Spalletti da nuovo allenatore del Napoli. In tarda serata ieri la firma di un contratto biennale da 2,7 milioni annui più bonus per un massimo di 3,5. Il tecnico azzurro, successore di Gattuso, intanto è già al lavoro per formare il suo staff di collaboratori: non ci sarà Andreazzoli che negli ultimi anni sta tentando di costruire una carriera da allenatore e non più da collaboratore.

Le parti sono al lavoro per definire i dettagli, alla definizione complessiva dello staff manca la figura del preparatore dei portieri e del match analyst visto che alla Roma e all’Inter per questo ruolo si è affidato a dipartimenti interni dei rispettivi club. Il napoletano Massimo Carcarino non ha potuto seguire De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, è un’idea che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane considerando anche che Spalletti durante questa stagione è andato a studiare gli allenamenti del Sassuolo".