CdM - Sokratis se parte Maksimovic. Senesi piace per le doti in fase d'impostazione

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno, domenica è giunto a Napoli Bolek, l’agente di Zielinski, è pronto il rinnovo fino al 2024 con opzione per un altro anno ad un ingaggio di 4 milioni a stagione bonus compresi. Per la difesa la prima scelta è Senesi del Feyenoord, argentino che ha anche il passaporto italiano, è mancino come Gabriel, che sembra diretto all’Arsenal. Convincono soprattutto le qualità nella regia difensiva, l’alternativa è Matvienko dello Shakhtar Donetsk, se dovesse partire Maksimovic potrebbe diventare concreto anche l’assalto a Sokratis dell’Arsenal.