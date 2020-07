Calciomercato Napoli - Ora i veri nodi del Napoli sono sul mercato, come scrive Monica Scozzafava in un lungo editoriale sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Opinione personale, dopo aver letto del possibile rinnovo di Callejon: sarebbe un errore. José ha dato tutto per la causa e continuare a dipendere dal suo taglio sull’assist di Insigne sarebbe un errore. Come sarebbe un errore non cedere Allan, arrivato ormai al capolinea della sua napoletanità"