CdM - Ripresa Serie A, il Napoli potrebbe tornare in campo il 23 giugno e non il 20: ecco il perchè

Notizie Napoli calcio. La Serie A è pronta a ripartire ufficialmente, ma c'è ancora da risolvere la questione legata al calendario ed ai recuperi della 25esima giornata. Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

"Il 20 giugno la nuova vita della serie A post Covid-19 potrebbe partire con i recuperi delle quattro partite valide per la venticinquesima giornata. L’orientamento è di equilibrare le giornate del campionato in modo che, in caso di nuova emergenza sanitaria, l’eventuale piano B con i play-off o l’estrema ratio della cristallizzazione della classifica (piano C) possa essere sviluppata senza scompensi di classifica. In questo caso il Napoli ricomincerebbe il suo percorso in serie A il 23 o 24 giugno con la trasferta di Verona".