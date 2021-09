CdM - Questione rinnovo nel cassetto, Insigne concentrato sulla partita ma può essere il suo ultimo Napoli-Juve

Ultimissime calcio Napoli - E Napoli-Juve non può che essere focus sul capitano, sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, perché "A Lorenzo Insigne nessuno deve spiegare cosa è Napoli-Juventus. Oggi il capitano scrive la sua presenza numero 400 nella storia del club e di sfide contro i bianconeri ne ha vissute tante".

È stata una settimana particolare per Lorenzo, con un convulso mercoledì in cui aveva la testa a Italia-Lituania, fino a una telefonata ricevuta dopo le 19 che l’ha spinto a occuparsi della famiglia e a stare vicino al padre per un intervento brillantemente affrontato:

"Lorenzo si è tuffato da giovedì nell’atmosfera di Castel Volturno, entrando nello spogliatoio e conducendo i compagni nella contesa, che contro la Juventus non è mai una storia banale. «Non mi faccio condizionare né nel Napoli né in Nazionale dalla questione del rinnovo», così Lorenzo mercoledì in un’intervista a Rai Sport ha chiuso l’argomento. Dopo le turbolenze dell’estate, conclusa senza alcun incontro con vista sul futuro, Insigne ha messo la questione contratto in un cassetto, si è concentrato sul campo e rimarrà con lo stesso atteggiamento soprattutto quando s’avvicina Napoli-Juventus. L’intesa formale fino a giugno 2022 presenta lo spettro che possa essere la sua ultima sfida contro la Juve al Maradona, ma nel suo cuore ci sono altri valori, c’è il senso d’appartenenza, lodato anche da Spalletti, un patrimonio che va oltre i contratti.