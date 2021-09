CdM - Ospina, Koulibaly e Osimhen ci saranno col Leicester: Il governo inglese ha modificato legislazione

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Il muro inglese si sta sgretolando, la diplomazia della Uefa, del calcio internazionale ha abbattuto gli ostacoli delle rigide regole del governo di Boris Johnson sui viaggi internazionali. Ospina, Koulibaly, che non è squalificato perché le sanzioni per somma d’ammonizioni in Europa evaporano a fine stagione, e Osimhen guardano ormai il King’s Power Stadium con la sensazione che per il debutto europeo del Napoli di Spalletti ci saranno. L’intervento è arrivato, il governo inglese ha modificato la legislazione in materia inserendo l’eccezione per gli sportivi che viaggiano in Paesi a zona rossa per partecipare a competizioni d’alto livello, come per esempio i calciatori che disputano le gare valide per le coppe europee. Sono così risolti i problemi burocratici di cui parlava Spalletti"