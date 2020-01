CDM: "Scelto numero maglia Lobotka al Napoli". Ma è già di un azzurro in rosa, verrà ceduto?

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto degli infortunati in casa Ssc Napoli e svela l'inusuale numero di maglia scelto da Stanislav Lobotka, che a quanto pare sarà il 98 che però è già di Leandrinho. Molto probabilmente il brasiliano, reduce da un prestito in patria, verrà ceduto in prestito in questa finestra di trasferimenti.

Numero maglia Lobotka Napoli