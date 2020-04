CdM - Non solo cassa integrazione: circa 15 dipendenti del Napoli con contratto sportivo attendono stipendio o comunicazioni da De Laurentiis

Notizie Calcio Napoli - Il centro sportivo della SSC Napoli a Castel Volturno è una famiglia, un mondo in cui si mescolano le vite dei calciatori milionari con lavoratori che percepiscono stipendi ordinari e svolgono attività fondamentali per la società. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"La notizia della cassa integrazione per una trentina di dipendenti ha scosso i giocatori che, dispiaciuti per il danno economico di impiegati e magazzinieri, sarebbero pronti a condividere con Gattuso e Giuntoli il «sacrificio» in aiuto dei cassintegrati. Ci sono anche circa quindici dipendenti con contratto sportivo che attendono lo stipendio di marzo o almeno comunicazioni ufficiali da parte del presidente De Laurentiis".