CdM - Napoli-Roma, asse caldissimo: anche Hysaj e Maksimovic nel valzer. Benevento sempre vivo per Llorente

Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha contatti costanti con la Roma, si studia un’operazione con Under. Piace tanto anche Veretout per sostituire Allan, sarebbe un profilo ottimo anche per aprire all’eventuale alternativa tattica del 4-2-3-1 in alcune partite in cui può rivelarsi utile. Fonseca lo ritiene incedibile ma il nuovo direttore sportivo De Sanctis (domani sarà ufficiale) dovrà portare a casa delle plusvalenze. Nell’idea di maxi-scambio con la Roma si parla anche di Maksimovic e Hysaj, con l’esterno albanese si sta trattando il rinnovo del contratto ma non c’è ancora l’accordo. In attacco partirà anche Llorente, la Real Sociedad ci ha provato anche a gennaio, in caso di cessione di William Josè tenterà di farsi nuovamente avanti. Il Benevento è sempre vivo e, restando in Italia, non si rinuncerebbe alle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita.