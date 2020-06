CdM - Napoli-Juventus, tornano Mario Rui e Fabian dal primo minuto! Manolas dalla panchina

Ultimissime notizie calcio Napoli - Il Corriere del Mezzogiorno anticipa quelle che potrebbero le scelte di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, in vista della finale di Coppa Italia in programma per domani sera. Tornerà a centrocampo Fabian Ruiz dal primo minuto, così come si riprenderà il suo posto largo a sinistra Mario Rui mentre tra i pali toccherà ad Alex meret vista la squalifica di David Ospina. E' recuperato Manolas dal punto di vista fisico ma il greco partirà dalla panchina. Confermati dunque Maksimovic e Koulibaly al centro della linea arretrata.

