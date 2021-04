CdM - Mertens pronto per entrare a gara in corso: c'è un indizio sulle condizioni di Zielinski

NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Piotr ha partecipato anche alla partitella, sta bene, è pronto per scendere in campo dal primo minuto. Le sue condizioni naturalmente saranno poi monitorate fino al calcio d’inizio, Mertens si candida come arma a gara in corso sia in un’eventuale staffetta con Osimhen che con Zielinski, se dovesse rendersi conto di non avere nelle gambe l’intera gara. Giovedì sera il Napoli avrà un altro impegno delicato, lo scontro diretto ancora al Maradona contro la Lazio".