CdM - Mertens non rinnoverà col Napoli. Per Callejon già avviati i contatti per il prolungamento del contratto

Secondo l'edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno, sette anni insieme, ancora un abbraccio forte sulle note di 'oi vita 'oi vita mia . «Guaglio' siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro settimo campionato in maglia azzurra, forse l'ultimo... ma quanto ci siamo divertiti. E quando mi abbracci cosi me faj muri'».

Calcio mercato Napoli, il punto su Mertens e Callejon

Il video che chiude il ritiro del Napoli e dà il via alla nuova stagione è quello di Dries Mertens e José Callejon a Dimaro che cantano, postato dal belga sui social. Un abbraccio autentico, intenso. Con una frase nel napoletano di «Ciro» Mertens che simboleggia l’unità del gruppo storico del Napoli che dal Trentino riparte all’inseguimento della Juventus. Parole che come sempre nel caso di Mertens non sono mai banali e che esprimono lo stato d’animo di chi ha vissuto e vive Napoli con partecipazione emotiva molto forte. Sia il belga che lo spagnolo sono in scadenza di contratto e chissà se ci saranno ancora.

Mertens quasi certamente non rinnoverà, Callejon ha invece avviato una trattativa con il club, ma non è all’ordine di questi giorni. Ed ecco il messaggio che Mertens lancia ai tifosi , ai quali non lesina mai affetto, sorrisi, autografi e selfie.

Ciro innamorato del mare di Napoli che nell’ultima sera del ritiro sul palco sente che l’anno prossimo non sarà più lì. Ma c’è una stagione davanti in cui l’obiettivo dichiarato e di voler vincere qualcosa e sia Callejon che Mertens, insieme con Insigne, proveranno a regalare il sogno ai tifosi. Per ora l’abbraccio tra i due folletti dell’attacco, la dichiarazione ulteriore d’amore alla città e alla squadra e anche la nostalgia dell’addio.

Il Napoli oggi dopo pranzo lascerà Dimaro e volerà direttamente in Scozia, ad Edimburgo, per proseguire con meno carichi la preparazione e affrontare domenica la prima amichevole di lusso del precampionato, contro il Liverpool campione d’Europa. Nei giorni del ritiro Ancelotti ha promosso il 19nne centrocampista Gianluca Gaetano, che resterà aggregato alla prima squadra, e ha lavorato per inserire i nuovi a partire da Manolas che deve ancora assimilare gli schemi difensivi azzurri. Un lavoro che Ancelotti sta cominciando a fare anche con Elmas, il centrocampista turco arrivato due giorni fa.

Cantiere aperto, quindi, come testimoniano anche il ko con il Benevento e il pari con la Cremonese, con l’unico successo finora arrivato contro i dilettanti del Feralpi Salò.

Domani sera una sfida che ha ovviamente un appeal diverso contro il Liverpool e poi il confronto con l’Olimpique di Marsiglia. Gli azzurri saranno poi impegnati in una tournée negli Stati Uniti per la doppia sfida amichevole contro il Barcellona.