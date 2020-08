Cdm - Mertens lancia la sfida al Barcellona: lui sa come si fa nelle notti d’Europa

Ultime calcio Napoli - Sei gol in sette partite in Champions, l’ultima proprio nella gara di andata degli ottavi di finale con il Barcellona. Dries Mertens, il cannoniere del Napoli di tutti i tempi con 125 gol in 321 presenze, proverà a violare il Camp Nou, lo stadio che incute a tutti timore, il fortino del Barça.

Mertens

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"É l’attaccante di Lovanio a tenere ancora a galla il Napoli nella sfida contro i catalani, intenzionati ad ottenere la qualificazione nel loro tempio. Il folletto belga, però, non è d’accordo e dopo aver eguagliato il record di Marek Hamsik il 25 febbraio scorso, proprio al San Paolo contro i blaugrana, ha poi messo la quarta segnando contro l’Inter in Coppa Italia la rete numero 122. Mertens è anche il giocatore del Napoli ad aver segnato più nelle competizioni europee ben 26. Nella speciale graduatoria, precede Edison Cavani (19) e Marek Hamsik (16). Segue Lorenzo Insigne con 15. Il talento di Frattamaggiore, però, si distingue per aver segnato sui campi delle grandi d’Europa e se dovesse giocare (causa infortunio) di sicuro proverà a mettere il suo sigillo anche in uno degli stadi che incute più timore agli avversari. Mertens è la vera e propria arma in più di Gattuso, ma anche il giocatore più amato della tifoseria partenopea che lo ha adottato con il nome Ciro. Un nome che lui porta con orgoglio, vivendo appieno la città, non lesinando gesti di altruismo e beneficenza. Sempre con il suo solito sorriso da scugnizzo, sembra esser nato in Belgio solo per caso".