Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sugli infortunati in casa Napoli: "L’avventura in Coppa Italia ha già tracciato la strada, contro l’Inter è entrato Younes, in finale sono stati decisivi Meret e Milik, il quinto rigorista sarebbe stato Allan che qualche mese fa sembrava immerso in un disagio senza via d’uscita. Manolas può ritrovare il campo a Verona. Per Lobotka, invece, sarà a inizio luglio"