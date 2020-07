CdM - La missione più importante di Gattuso era recuperare e valorizzare la rosa! Il mister ha studiato un ruolo per Lozano

Nel calcio post lockdown la missione più importante dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è il recupero e la valorizzazione della rosa andando oltre la sua idea di calcio, per includere chi era rimasto fuori. Tra questi c’è Hirving Lozano, come racconta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“L’ultima immagine prima dell’emergenza coronavirus è la tribuna contro il Barcellona, nella gara più prestigiosa della stagione. Bastone e carota, il metodo di Gattuso, è stato applicato anche per Lozano: ha apprezzato l’impegno e ha lavorato per integrarlo, studiando questo ruolo a gara in corso per sfruttare la sua rapidità nell’attacco allo spazio”