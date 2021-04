CdM - Juve-Napoli, da sfida-scudetto a spareggio Champions

Ultime notizie Napoli. L'editoriale di Monica Scozzafava per il Corriere del Mezzogiorno alla vigilia di Juventus-Napoli: "Doveva essere uno scontro scudetto, che i tifosi di entrambe le squadre pregustavano già alla terza giornata di campionato. Si è poi trasformato, 185 giorni dopo (dal 4 ottobre a domani), in uno spareggio Champions. Juventus e Napoli si troveranno allo Stadium, con obiettivi diversi ma soprattutto con la prospettiva capovolta".

Juve-Napoli, spareggio Champions

Lo spareggio Champions è una caratteristica inedita per la madre di tutte le partite: difficilmente le due squadre si sono ritrovate a sfidarsi a pari punti, insieme al bivio cruciale per la conquista di una posizione che vale l’Europa che conta. Inedita è anche la posizione dei due allenatori, non solo amici ma protagonisti di un destino simile

Gattuso e Pirlo quasi certamente non saranno alla guida di Napoli e Juve il prossimo anno, e forse anche per questo vivranno la sfida di domani allo Stadium con un coinvolgimento emotivo più forte. La differenza sta nello stato d’animo: euforia per Gattuso che ha ritrovato i suoi uomini chiave e con la squadra pronta a sostenerlo; amarezza per Pirlo, che invece non ha il controllo totale del suo gruppo. Il risultato non è mai scontato, ma di certo il Napoli arriva a Torino con consapevolezza e forza mentale, quella che gli era mancata altre volte quando la posta in palio era diversa, anche più alta.