CdM - James Rodriguez, ADL vuole far scendere il prezzo a 35 mln. E' saltato il doppio colpo con Lozano, i dettagli

Calciomercato - I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione in merito alla questione legata ad James Rodriguez:

"Mendes e il Real Madrid, infastidito dalle dichiarazioni di De Laurentiis che hanno fatto tanto clamore in Spagna, hanno dato giovedì al Napoli come dead-line per avere una risposta. Il Napoli insiste per il prestito con diritto o al massimo obbligo di riscatto, formula che il Real Madrid non ha intenzione d’accettare per il contratto del giocatore in scadenza nel 2021 e che Florentino Perez non ha intenzione di rinnovare e per gli impegni con il fair play finanziario. Il Real Madrid chiede 42 milioni di euro, il Napoli è convinto che con «la tattica dello sfinimento» il prezzo possa calare, la sensazione è che se il prezzo calasse a 35 milioni di euro potrebbero scomparire i dubbi di De Laurentiis, sempre tentato da Icardi che, però, spinge per andare alla Juventus.

Florentino Perez per James Rodriguez ha dato la sua disponibilità ad accettare un pagamento diviso in due rate, l’Atletico Madrid è pronto ad approfittare delle difficoltà del Napoli e ad affondare il colpo. Le cessioni di uno tra Vitolo e Correa e Kalinic potrebbe finanziare l’acquisto di “El Bandido” che, però, da ancora priorità ad Ancelotti e al Napoli se De Laurentiis riuscirà a convincere il Real Madrid. Il piano originario era portare a casa, anche con il supporto del tesoretto ottenuto con le cessioni, sia James Rodriguez che Lozano ma per realizzare il doppio colpo era necessario che il Real accettasse il prestito rinviando così l’intero investimento per il colombiano di un anno. Con Lozano c’era un’intesa per un ingaggio di circa 4 milioni a stagione, c’erano da mettere a posto solo dettagli risolvibili legati ai diritti d’immagine, il Psv Eindhoven era pronto ad incassare 45 milioni di euro ma l’operazione è stata messa in stand-by".