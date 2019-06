CdM - James 80%, Lozano 65%, Manolas 60%: tutte le percentuali del calciomercato Napoli

Ultime notizie mercato calcio Napoli. La sessione estiva 2019 di calciomercato di avvicina sempre di più e la piazza napoletana si aspetta di poter rispondere con un grande colpo in attacco all'ingaggio di Maurizio Sarri da parte della Juventus. Ad accendere le speranze del Napoli ci ha pensato il presidente De Laurentiis, intervenuto ieri a Kiss Kiss per confermare gran parte delle trattative attribuite alla SSC Napoli negli ultimi tempi.

PERCENTUALI CALCIOMERCATO NAPOLI

Questa mattina il Corriere del Mezzogiorno ha abbozzato le percentuali di probabilità che le trattative più in vista vadano in porto. In particolare, sulle pagine del quotidiano, è apparso il grafico nell'immagine: in prima posizione, ovviamente, c'è James. Un ottimismo dovuto senza ombra di dubbio alle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente De Laurentiis, in cui si dice deciso a voler soddisfare a qualunque cifra le richieste avanzate da Carlo Ancelotti; al secondo posto c'è Lozano, le cui quotazioni iniziano a calare dopo che il presidente del Napoli ha negato la possibilità di un acquisto in contemporanea con quello di James, a meno di clamorose cessioni nel parco attaccanti; al terzo posto c'è Manolas, con una clausola da 36 milioni di euro e qualche problemino caratteriale da risolvere.