CdM - I tre gesti che fanno di Mertens il leader dello spogliatoio Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno evidenzia l'importanza di Dries Mertens nelle dinamiche di spogliatoio:

"Mertens sul campo proverà a convincere il Napoli, vuole un’altra annata. Si comporta da leader in campo e nello spogliatoio, accogliendo i nuovi acquisti come Tuanzebe e lavorando sempre per il bene del gruppo. Lo fa regalando sorrisi e serenità ad Osimhen e invocando la giusta riconoscenza per il tributo ad Insigne che in una sorta di staffetta gli ha passato il testimone del conflitto tra ragione e sentimento".