CdM - Gattuso traccia la linea di confine con Ancelotti ed il Napoli sale sul treno per l'Europa

Ultime notizie calcio Napoli - Una vittoria fondamentale quella ottenuta ieri dal Napoli in casa contro il Perugia, con gli azzurri che hanno così conquistato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Non è bastato però il successo a Gattuso per essere pienamente contento. Il tecnico, infatti, al termine della gara, in sala conferenza, ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti di Carlo Ancelotti, spiegando il significato delle parole pronunciate dopo la sconfitta contro la Lazio. Lo sottolinea l'edizione odierna del quotidiano "Il Corriere del Mezzogiorno", che nell'analizzare le parole dette dall'ex Milan aggiunge:

"La linea di confine con Ancelotti, in ogni caso, è stata definitivamente tracciata, adesso il Napoli è salito sul treno per l’Europa e la vittoria sul Perugia, per quanto arrivata in maniera non entusiasmante considerando la caratura dell’avversario, può rappresentare il punto da cui risalire".

Come sottolineato dallo stesso allenatore in conferenza, però, resta il problema, al di là della vittoria, del gol, dal momento che non si è ancora segnato su azione considerando che i due gol di ieri sono arrivati entrambi da calcio di rigore.