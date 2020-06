CdM - Gattuso punta su Insigne nella 'fase 3' per l'assalto alla Coppa Italia: sarà pronto prima degli altri, i dettagli

Ultime calcio Napoli - Venerdi sarà un giorno di riposo particolare per Lorenzo Insigne che festeggerà il suo ventinovesimo compleanno in compagnia della sua famiglia. "Il Napoli spera nella fase 3 del capitano che in questa stagione ha messo in mostra la predisposizione alle giuste partenze. In estate lo «start» con Ancelotti, che gli aveva ridato la libertà d’attaccare tra le linee muovendosi da sinistra, fu positivo con delle prestazioni incoraggianti soprattutto contro il Liverpool in amichevole e poi a Firenze alla prima giornata di campionato", scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

E su Lorenzo Insigne, il quotidiano aggiunge:

A dicembre, quando è arrivato Gattuso, Insigne si è assunto la responsabilità di trascinare il gruppo fuori dall’impasse relativa alle multe e spingere tutti con la mente sul campo, per risalire in classifica. Insigne è stato uno dei più propositivi anche nei momenti più difficili e poi ha condotto il Napoli nelle serate della svolta contro la Lazio e la Juventus al San Paolo realizzando due gol fondamentali. Lorenzo è un brevilineo, destinato ad entrare in condizione prima degli altri per tipologia fisica, Gattuso spera nella sua fase 3 per l’assalto alla Coppa Italia. Dopo le fatiche della preparazione post lockdown, l’obiettivo del Napoli è recuperare le energie, equilibrare i carichi di lavoro per acquisire brillantezza, nella seduta di ieri si è lavorato molto sulla velocità e sull’aspetto tecnico con i tiri in porta e la partitella in famiglia. La benzina nel motore c’è, ora bisogna curare il motore, non ingolfarlo per evitare il rischio della falsa partenza, in questo senso la rosa ampia, ricca d’alternative e i cinque cambi a disposizione rappresentano un aiuto.