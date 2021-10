CdM - Furti auto Demme e Spalletti, la polizia esclude correlazione tra gli episodi. Retroscena sulla reazione del tecnico

Ultime notizie calcio Napoli - Non certamente la sua miglior giornata, quella di ieri, per Luciano Spalletti, a cui è stata rubata l'auto nella zona del Corso Vittorio Emanuele. Quando è uscito, infatti, dall'hotel Britannique per raggiungere il centro sportivo di Castel Volturno, infatti, non ha più trovato la sua vecchia Panda. Come raccontato dal Corriere del Mezzogiorno, il tecnico è solito parcheggiarla in garage, ma giovedì è rientrato tardi e ed ha deciso di lasciarla nei pressi dell'albergo. La polizia adesso sta indagando utilizzando le telecamere di videosorveglianza dell’albergo. Qualche giorno fa è accaduta una disavventura simile anche alla moglie di Diego Demme, con la sua auto che è stata rubata nella zona del Parco Virgiliano. Al momento le forze dell'ordine sembrano escludere che ci sia correlazione tra i due episodi.

Furto auto, la reazione di Spalletti

A quanto pare, però, il tecnico ha prontamente smaltito la delusione, consapevole del fatto che sono episodi che capitano ovunque.