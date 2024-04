CdM - Finale di stagione per limitare i danni e c'entrare l'Europa: addirittura la Champions è ancora possibile

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza il discorso Champions League e gli scenari, dopo che ieri l'UEFA ha ufficializzato la possibilità di una sesta italiana in UCL se Atalanta/Roma vincono l'Europa League e finiscono nei primi cinque posti:

"Può ancora accadere di tutto, a sei partite dalla fine del campionato il Napoli vuole limitare i danni di questa stagione negativa e garantirsi le coppe europee. È teoricamente tutto aperto, dalla Champions alla Conference League con il rischio anche di uscire completamente dalla dimensione internazionale nella stagione della riforma delle competizioni internazionali, quando inizierà a svilupparsi il ranking per il prossimo Mondiale per Club in programma nel 2029. Il Napoli sembra quasi avere l’Europa che l’aspetta tra le opportunità che s’aprono tra il quinto posto valido per la Super Champions e gli scenari che potrebbero venir fuori tra la Coppa Italia e l’Europa League, se dovesse vincerla un’italiana. Insomma i posti si «allargherebbero». Bisogna, però, avere continuità e il Napoli non è mai riuscito neanche a vincere tre partite consecutive. Il treno per l’Europa oggi fa un’altra fermata al Castellani di Empoli, in un weekend interessante che prevede lo scontro diretto tra la Roma e il Bologna e la trasferta dell’Atalanta a Monza".