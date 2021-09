CdM esalta Spalletti: gioca ogni competizione con serenità e nella stessa maniera senza alibi

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su Spalletti: "La strada intrapresa è questa, l’uomo non si sottrae a nessuna delle competizioni della stagione, piuttosto le affronta tutte alla stessa maniera: serenità e consapevolezza, nel segno di una rosa lunga e, anche nei ruoli chiave, interscambiabile. Alla vigilia della trasferta a Leicester per il taglio del nastro in Europa League si mostra deciso e convinto. Fa nulla se il giovedì spezza la settimana, altro particolare che qualcuno prima di lui aveva utilizzato come alibi".