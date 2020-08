Dirigente azzurro devolve multa per Napoli-Juve a un oratorio: i dettagli

Ultime calcio Napoli - La Procura Federale della Figc, dopo aver realizzato le indagini di rito, ha contestato al segretario del Napoli la violazione dell’art.1 comma 4 del codice di giustizia sportiva per aver posto in essere comportamenti irriguardosi nei confronti degli ufficiali di gara durante Napoli-Juventus del 26 gennaio. Lo storico dirigente azzurro ha compiuto un gesto di solidarietà, la Figc ha accettato di convertire l’ammenda di 500 euro in una donazione all’ Oratorio Rogazionisti Karol che ha sede in viale dei Pini a Napoli, e svolge importanti attività sociali per il territorio. Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno.

San Paolo