CdM - C'è un bel guaio per il Napoli di Conte

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno sottolinea la situazione venutasi a creare in casa Napoli con numerose problematiche relative a giocatori scontenti o che hanno richiesto di essere ceduti.

Calciomercato Napoli, nuovo grattacapo per Antonio Conte

Ecco uno stralcio dell'editoriale sul Corriere del Mezzogiorno firmato da Vittorio Zambardino:



"Salvate il soldato Conte dal bradisismo Napoli. Uno scuotimento che non sta nel pessimo risultato dell’ultimo campionato, quello il nuovo allenatore lo vedeva da sé. Sta nel bollore dello spogliatoio azzurro, dove il dossier degli scontenti ha le dimensioni degli elenchi telefonici di una volta.

Osimhen in stallo, Di Lorenzo, Kvaratshkelia, per dire dei più recenti e di quelli che sono esplosi nei media. Di altri problemi sono portatori poi i giocatori che non hanno offerte palesi, ma che hanno comunque vertenze psicologiche o economiche aperte con il club. Altri vogliono semplicemente andarsene.

Non si sa quanto Conte sapesse di questa situazione: che abbia voluto con sé Lele Oriali forse è indizio che ne fosse al corrente. Ma certo la crisi dell’anno scorso non è finita: la scia dei veleni è qui e bisogna che la società le faccia fronte. Rispondere con comunicati di virile rigore e di formalismo giuridico ha poco senso. Si avverte il sapore di una grida manzoniana che in un caos di cui non si vedono né capo né coda incide su uno solo dei fattori in atto. Una cosa è certa, se si continua con un «caso» mediatico a settimana, se si chiude una falla e se ne apre un’altra con relativi fuochi di artificio sui social, si perpetua un clima nel quale nessun lavoro tecnico può partire in modo corretto e sano. Un bel guaio".