Caso Osimhen-Lille, CorSport conferma nostra esclusiva: Napoli totalmente estraneo alla vicenda

Napoli - Nel tardo pomeriggio di ieri ve ne avevamo parlato in esclusiva sulla totale estraneità del Napoli in merito al caso Lille per Osimhen. L'edizione odierna del Corriere dello Sport conferma la nostra notizia: "E comunque poi il caos è diventato un caso, ovviamente di carattere internazionale, con Osimhen che suo malgrado diviene notizia di una vicenda nella quale non ha ruolo, né responsabilità e che non coinvolge neanche il Napoli, asserragliato nel suo silenzio ormai da sei mesi ma comunque capace di far trapelare le propria serenità, per una posizione totalmente estranea".