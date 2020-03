Caso multe, Gazzetta: il Napoli potrebbe bloccare gli stipendi per cautelarsi! Non c'è mediazione tra De Laurentiis e la squadra

Notizie Calcio Napoli - Il caso multe post-ammutinamento, nel Napoli, non è ancora finito come racconta La Gazzetta dello Sport.

“Nel club azzurro non si riesce a trovare alcuna mediazione per chiudere quella vicenda esplosa il 5 novembre con l’ammutinamento dei giocatori, che si rifiutarono di andare in ritiro. È probabile che andando verso la conclusione della stagione, il Napoli possa decidere di sospendere il pagamento delle ultime mensilità per cautelarsi sia sulle multe, sia sulle azioni civili successive, che si preannunciano su cifre notevoli, che valgono il 25/30% dello stipendio annuale. Peccato che in un mondo che si guarda sbigottito, attraversato da questa tragedia, risulterà ancora più incomprensibile capire queste diatribe fra privilegiati”.