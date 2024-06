CorSport attacca Kvaratskhelia: se sei protagonista e guadagni 1,4mln, allora il tuo agente non è bravissimo! Minacce controproducenti

Calciomercato SSC Napoli - La speranza è che Kvaratskhelia non sia in confusione come il suo procuratore e il suo papà. Ne parla il Corriere dello Sport.

Domenica sera il padre e l’agente di Kvaratskhelia hanno offerto una ulteriore prova di approssimazione:

“Se un anno fa sei arrivato diciassettesimo al Pallone d’Oro, dopo essere stato indiscusso protagonista di uno scudetto che a Napoli mancava dai tempi di Maradona, e guadagni appena 1,4 milioni di euro, vuol dire che il tuo procuratore non è proprio bravissimo.

Jugeli è evidentemente consapevole che non ne sta uscendo benissimo. E allora, come spesso accade a chi è in difficoltà, prova a forzare la mano in maniera maldestra.

La situazione è molto semplice. Kvaratskhelia è blindato. Ha altri tre anni di contratto. Minacciare non è l'arma più efficace per ottenere un rinnovo adeguato alle qualità del calciatore.

Kvaratskhelia merita un aumento, questo sì. La strada per ottenerlo, però, non è quella lastricata di controproducenti minacce lanciate da una tv georgiana. Né di inutili accordi col Psg che per averlo dovrebbe presentarsi a De Laurentiis con un’offerta monstre. Procuratore e papà nprovino a fargli avere un ingaggio alla sua altezza. Se ne sono capaci”