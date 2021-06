Caso Juve-Inter, Il Mattino: Le Iene hanno fatto due richieste agli inquirenti! I dettagli

Napoli - Ultimissime notizie caso Juve-Inter - Il nuovo servizio de Le Iene ha portato alla luce un altro episodio anomalo legato a quella partita ormai divenuta un caso. Perché nell'episodio del rosso a Vecino manca l'audio di Orsato e un video di quelli presenti invece per gli altri episodi archiviati da VAR.

Come racconta l'edizione de Il Mattino,

L'inchiesta della procura e della squadra mobile di Bologna, iniziata dopo la denuncia per diffamazione da parte di Orsato, Valeri e Rizzoli al programma tv delle Iene, si arricchisce di una nuova richiesta da parte degli autori dello storico programma di Italia Uno che chiedono agli inquirenti di cercare il video della Var Cam dell'episodio del rosso di Vecino che non compare tra le clip archiviate, nonostante sia uno dei nove episodi da conservare da protocollo Var. Difficile capire i tempi in cui potranno arrivare le prime risposte in questa vicenda, ma è evidente che quell'Inter-Juventus del 28 aprile del 2018 sembra divenuta una partita infinita, con novità che spuntano di volta in volta. Ma le Iene chiedono anche alle autorità giudiziarie che vengano prese in considerazioni le eventuali novità emerse dalla lettura delle labbra di Valeri e degli altri presenti nella sala Var di San Siro quella sera e andate in onda nel programma del 1° giugno.