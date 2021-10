Caso ammutinamento, Gazzetta: il Napoli chiede una multa da oltre 80mila euro per Allan. Ieri sentiti Giuntoli e Ancelotti

Napoli Calcio - Arriverà entro la fine di novembre il lodo sull’arbitrato Allan, per la multa richiesta dal Napoli. Un lodo che farà giurisprudenza visto che il club ha attivato i collegi arbitrali anche per Hysaj e Maksimovic e il prossimo anno lo farà con altri giocatori in uscita. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"I fatti risalgono al 5 novembre 2019 quando la squadra rifiutò di andare in ritiro dopo la partita di Champions col Salisburgo. Per Allan, in particolare, il Napoli chiede una multa da oltre 80 mila euro netti (il 50 % di uno stipendio, il massimo). Ieri il presidente del collegio ha sentito vari testimoni di parte. Per il club hanno deposto il ds Giuntoli e il suo vice Pompilio, per il brasiliano in videoconferenza da Madrid Ancelotti e l’allora preparatore Luca Guerra"