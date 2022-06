Napoli accelera per Casale, ma il Verona chiede 10 milioni: tempi e formula per chiudere

Calciomercato Napoli. Nicolò Casale è salito in cima alle preferenze del Napoli per completare il reparto difensivo. Il centrale dell'Hellas Verona è seguito da tempo, ma negli ultimi giorni il club di De Laurentiis sembra abbia viratato con forza su di lui mettendo in stand-by la trattativa Ostigard con il Brighton.

Casale Napoli

Napoli-Casale, superato Ostigard

Casale piace al Napoli ma anche ad altre squadre italiane, per questo la trattativa potrebbe non essere semplicissima e veloce da bloccare. Ecco quanto scritto quest'oggi da Il Mattino: