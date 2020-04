Avellino, Capuano: "La mia battuta su Mertens fu per fare show! In serie A sarei inferiore a pochi"

Notizie calcio - Eziolino Capuano, allenatore dell'Avellino, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport



I suoi video YouTube?

"Vedo cose di 20 anni fa e un po’ di vergogno. Quando parlo di sentimenti altissimi mi viene da piangere".

E quando smontò Mertens?

"Non lo conoscevo, per fare show dissi che non avrebbe fatto più di 8 gare, sa, c’era Insigne... Poi mi sono scusato".

Chi conosce il calcio del Sud meglio di lei?

"Mi considero un simbolo. Ne ho viste di tutti i colori. Una volta con la Puteolana prima di una partita a Giugliano siamo stati aggrediti, non abbiamo giocato e abbiamo perso a tavolino. Il mio centravanti era Sossio Aruta, ho tifato per lui al Grande Fratello Vip".

Tornerebbe al Nord?

"Mi sento inferiore a pochi, e parlo di Serie A. Tutti dicono che tatticamente sono il più bravo ed è dura farmi gol. Sono all’alba, non al crepuscolo"