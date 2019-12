Capello: "Non mi aspettavo che il Napoli venisse meno. Cosa sta accadendo agli azzurri? Non mi piace fare supposizioni"

Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna del Corriere dello Sport.



Lei dice: le due romane. Anche Fonseca ha una squadra da titolo?

"La Roma ha avuto molti infortuni. Sta battendo ogni record. Ma io la giudico una squadra dalle grandi possibilità. Più va avanti più migliora. Credo che sarà molto molto fastidioso trovarsela di fronte. La differenza, come sempre, arriva con la continuità. La Lazio è lassù non perché ha battuto la Juventus ma perché ne ha vinte sette di fila. È venuto meno il Napoli. Non me lo aspettavo".



Cosa succede al Napoli?

(Lungo silenzio). "Mi trovo in difficoltà a rispondere. Non voglio fare supposizioni. L’unica certezza è che si tratta di una situazione non semplice. Anche per Ancelotti".



Come fa un allenatore a capire se la sua squadra non sta dando tutto?

"Per favore. Ancelotti è un mio ex giocatore, un mio ex collega. Non voglio fare supposizioni".