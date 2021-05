Caos Roma, Fonseca non si dimette e Sarri vuole vederci chiaro

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta le ultime notizie in merito a cosa sta accadendo in casa Roma:



"In poche settimane il valore della rosa è stato intaccato: ora come ora hanno mercato solo Mancini, Pellegrini e Veretout. Più che aggiustata, questa Roma dovrebbe essere rifondata. Un particolare che potrebbe complicare anche l’arrivo di Sarri, che resta il favorito per la successione a Fonseca, ma che chiede garanzie per avviare un progetto con i giocatori giusti. Dall’Inghilterra filtra la voce che José Mourinho, scaricato dal Tottenham, non ha nessuna intenzione di smettere e accetta contatti (ma alle sue cifre). Le uniche certezze sono la grande confusione di Fonseca e il Manchester United che sta per planare sull’Olimpico. Si salvi chi può".