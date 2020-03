Caos calendario, la SSC Napoli chiede il rinvio della Coppa Italia: chiara la posizione del club

Ultimissime calcio Napoli - L'allarme Coronavirus sta gettando il campionato italiano nel caos più totale tra partite che si sarebbero dovute giocare (e che forse si giocheranno) a porte chiuse e rinvii. A tal proposito, l'idea del Napoli sembra chiara ed è stata espressa nella giornata di ieri da Nicola Lombardo, capo dell'ufficio comunicazione: rinviare la gara di giovedì contro l'Inter valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia per dare modo alla Lega di disputare i match del 26o turno di campionato rinviati. A riportare la notizia è "Il Mattino", ma a tal proposito va aggiunto che da ieri sera è sempre più insistente la voce relativa alla possibilità di veder slittare il prossimo turno di campionato proprio per permettere alle gare rinviate ed in programma tra ieri e sabato di essere prontamente recuperate.

Fabian Ruiz Coppa Italia Napoli