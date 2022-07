Caos Palermo, out Baldini e ds: due ex Napoli in arrivo?

La favola felice del Palermo tornato in B, e pronto a traguardi ancora più ambiziosi sotto l'egida del City Group, si spezza subito in una giornata surreale. Il tecnico Baldini e il ds Castagnini si sono dimessi. E per sostituirli potrebbero arrivare due ex Napoli, ne parla il Corriere dello Sport.

Palermo, due ex Napoli in arrivo?

Ora gli scenari sono incerti e i rebus vanno risolti velocemente: domenica si gioca in Coppa e il 13 agosto in campionato.

"Sono già arrivate disponibilità eccellenti per la panchina, come quelle di Claudio Ranieri e Daniele De Rossi, ma c'è anche il sogno De Zerbi - ex Napoli -, liberatosi dall'avventura ucraina con lo Shakhtar. Gardini è già al lavoro per identificare soluzioni alternative anche per il ruolo di Ds: più che i nomi di Zamuner e De Franceschi, emersi in passato prima della conferma di Castagnini, si fa strada una candidatura Riccardo Bigon, ex Napoli, Verona e Bologna"

